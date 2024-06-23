جدة - نرمين السيد - قصف مدينة إيلات

قالت فصائل عراقية، اليوم الأحد، إنها قصفت هدفًا حيويًا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرات مسيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل أيام، أعلنت فصائل عراقية أنها قصف ميناء حيفا في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 37 ألفا و551 شهيدًا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرات مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.