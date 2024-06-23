عاجل- انقطاع التيار الكهربائي في مطار مانشستر واضطراب واسع النطاق

جدة - نرمين السيد - انقطع التيار الكهربائي في مطار مانشستر، ما أدى لحدوث اضطراب واسع النطاق، مع توقعات بتأجيل أو إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





وتشير تقارير بريطانية محلية إلى أن مطار مانشستر والعديد من المباني الأخرى تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحلية. فيما أعلن المتحدث باسم مطار مانشستر، أنه من المرجح إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية، مطالبًا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

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