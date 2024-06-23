متحدث جيش الاحتلال: أطلقنا صاروخا اعتراضيا تجاه مسيرة على الحدود الشرقية

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جدة - نرمين السيد - متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري
وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا باتجاه مسيرة في إصبع الجليل شمال إسرائيل، مع تفعيل صفارات الإنذار. كما أعلن أنه هاجم مبنى عسكريًا وموقع استطلاع لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان.
فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ هجومًا جويًا على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هليل، مؤكدًا أنه استهدف أماكن تمركز الضباط والجنود الإسرائيليين، وأوقعهم بين قتيل وجريح.
ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى الولايات المتحدة ستبحث الوضع الأمني في الشمال على الحدود مع لبنان، وقال جالانت إن الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين ذات أهمية حاسمة في هذا الوقت.
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