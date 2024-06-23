بريطانيا.. تعطل رحلات في مطار مانشستر بسبب انقطاع الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 10:28 صباحاً - تسبب انقطاع الكهرباء، اليوم الأحد، في تعطل الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جميع الرحلات الجوية المغادرة من المطار، تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد بعد مشكلة في إمدادات الطاقة.

وأفاد التقرير بأن المطار والعديد من المباني الأخرى تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحلية.

وقال متحدث باسم مطار مانشستر، إن من المرجح إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، مطالبًا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.