العالم اليوم - توقعات بارتفاع كبير لصادرات السيارات الكورية في 2024

انتم الان تتابعون خبر توقعات بارتفاع كبير لصادرات السيارات الكورية في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 11:22 صباحاً - توقع تقرير رسمي صادر من الجمعية الكورية للسيارات والتنقل (كاما)، الأحد، ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية لمستوى قياسي هذا العام.

وأرجع التقرير ذلك إلى الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في تقرير لها عن الجمعية إنه من المتوقع زيادة صادرات السيارات بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 74.7 مليار دولار خلال عام 2024.

وكانت صادرات السيارات قد ارتفعت خلال أول خمسة أشهر من العام بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 مليار دولار.

وجاء في تقرير الجمعية أنه "من المتوقع أن تسجل صادرات السيارات نموًّا ثابتًا خلال النصف الثاني، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من سوق أميركا الشمالية وارتفاع شعبية الشركات الكورية الجنوبية التي تنتج السيارات الرياضية متعددة الأغراض والهجينة.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، لتسجل مستوى قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، وذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، قبل أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة قولها، إن القيمة الإجمالية لشحنات السيارات وصلت إلى 6.5 مليار دولار في مايو، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجميع أشهر مايو والمسجل في عام 2023، عندما بلغت القيمة 6.23 مليار دولار.