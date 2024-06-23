إعلام إسرائيلي: زيارة وزير الدفاع لواشنطن ستبحث الوضع الأمني على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى الولايات المتحدة ستبحث الوضع الأمني في الشمال على الحدود مع لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال وزير الدفاع الإسرائيلي قبل توجهه إلى واشنطن، إن الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين ذات أهمية حاسمة في هذا الوقت، مؤكدًا أنهم "مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبا سواء في غزة أو في لبنان أو أي أماكن أخرى". وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "سأناقش مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة". يأتي ذلك فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل.

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