جدة - نرمين السيد - إكسترا نيوز ترصد مشاهد من حصار الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال طولكرم بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخرًا أن قوات الاحتلال نفذت 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حتى الآن. وشنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة خلال اليومين الماضييين في مناطق ومدن الضفة الغربية، لا سيما مدينة قلقيلية وجنين، التي أصيب فيها 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أمس السبت. كذلك، شنت قوات الاحتلال اقتحامات وتمشيطًا بمدن الضفة الغربية على خلفية وفاة مستوطن تم استهداف سيارته، إذ تكهن الإعلام الإسرائيلي بأن عملية استهداف مركبة المستوطن بالضفة ليست جنائية، وإنما قومية.

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