أونروا: 69% من مدارس إيواء النازحين في غزة تعرضت للقصف أو تضررت بشكل مباشر

جدة - نرمين السيد - مدرسة أونروا في مخيم النصيرات

أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، أن 69% من المباني المدرسية التي كان يأوي إليها نازحون في غزة، تعرضت للقصف أو تضررت بشكل مباشر، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأكدت وكالة "أونروا" ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة، داعية إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

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