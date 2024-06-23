استشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي قرب محطة توليد الكهرباء بمخيم النصيرات

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة في نبأ عاجل، منذ قليل، سقوط شهيد فلسطيني جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة بمخيم النصيرات وسط القطاع.





وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى وقوع قصف إسرائيلي عنيف، وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى بقطاع غزة. وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم أطلقوا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية. وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى الولايات المتحدة ستبحث الوضع الأمني في الشمال على الحدود مع لبنان، والمرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة.

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