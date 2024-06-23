أشرف سنجر: نتنياهو جعل إسرائيل «منبوذة».. ولم يحقق شيئا في غزة إلا الدمار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن فشل سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدت إلى تبعيات الصراع على الحدود اللبنانية، موضحا أن نتنياهو لم يستطع أن يحقق شيئا في غزة إلا الدمار، واتساع دائرة الحرب.





وأضاف عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة مجدي، أن 80% من قطاع غزة دُمر بشكل كامل، إذ جرى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني، و80% منهم من النساء والأطفال. وأشار إلى أن نتنياهو يدعي أنه قادر أن يقضي على حماس، موضحا أن كل القراءات التحليلية قبل غزو قطاع غزة حذرت نتنياهو من الدخول للقطاع لأنه بهذه السياسة التي يمارسها منذ بداية الحرب أدت إلى عزل إسرائيل وجعلها دولة منبوذة خارجه عن القانون الدولي، بالإضافة إلى أنها أدت إلى جعل دولة الولايات المتحدة الأمريكية منبوذة أيضا وليس لها مصداقية.

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