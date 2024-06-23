إذاعة الاحتلال: اعتراض مسيرة في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية

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جدة - نرمين السيد - انفجار مسيرة في إصبع الجليل
وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية، خشية تسلل طائرات مسيرة.
ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، حيث أعلن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنهم أطلقوا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا باتجاه مسيرة في إصبع الجليل شمال إسرائيل، مع تفعيل صفارات الإنذار. كما أعلن أنه هاجم مبنى عسكريًا وموقع استطلاع لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان.
فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ هجومًا جويًا على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، مؤكدًا أنه استهدف أماكن تمركز الضباط والجنود الإسرائيليين، وأوقعهم بين قتيل وجريح.
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