فصائل: استهدفنا جنودا وآليات للاحتلال في مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - جانب من التواجد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، أنها استهدفت جنود وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، في مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 37 ألفا و551 شهيدًا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقبل قليل، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية سقوط 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع. وببحسب وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، فإن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى الولايات المتحدة ستبحث الوضع الأمني في الشمال على الحدود مع لبنان، والمرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة.

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