ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 9345 منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال 24 ساعة 20 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.





وأضافت هيئة شؤون الأسرى، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية، بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 9345 معتقلا.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة خلال اليومين الماضييين في مناطق ومدن الضفة الغربية، لا سيما مدينة قلقيلية وجنين، التي أصيب فيها 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أمس السبت.

كذلك، شنت قوات الاحتلال اقتحامات وتمشيطًا بمدن الضفة الغربية على خلفية وفاة مستوطن تم استهداف سيارته، إذ تكهن الإعلام الإسرائيلي بأن عملية استهداف مركبة المستوطن بالضفة ليست جنائية، وإنما قومية.