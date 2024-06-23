نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إعلام بريطاني: الرحلات الجوية في مطار مانشستر تواجه التأخير أو الإلغاء بعد بعد انقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام بريطاني، بأن الرحلات الجوية في مطار مانشستر تواجه التأخير أو الإلغاء بعد بعد انقطاع الكهرباء، وفقا لفضائية اكسترا نيوز.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وفي سياق آخر، تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.