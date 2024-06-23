إعلام إسرائيلي: حزب الله حاول ضرب القبة الحديدية ومنشأة أمنية في كرمئيل

جدة - نرمين السيد - القبة الحديدية - أرشيفية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، إن حزب الله اللبناني حاول ضرب القبة الحديدية ومنشأة أمنية أخرى في منطقة كرمئيل، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





ومن جانبها، قالت بلدية كرمئيل الإسرائيلية إن الانفجارات في الجليل الأسفل ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية. وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية. كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية، خشية تسلل طائرات مسيرة. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، وسط توقعات بالذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة العواقب بين الجانبين.

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