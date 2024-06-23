مرصد حقوق الإنسان يطالب بفتح كافة المعابر مع قطاع غزة

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جدة - نرمين السيد - معبر رفح الفلسطيني
وقال في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك انتشار للمجاعة بمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة، كذلك هناك دمار شامل بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 37 ألفا و551 شهيدًا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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