نتنياهو: شهدنا تراجعا كبيرا في إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية منذ 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن هناك تراجعًا كبيرًا في إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية منذ 4 أشهر، قائلاً: "طلبنا من الإدارة الأمريكية على مدار أسابيع وفي الغرف المغلقة تزويدهم بالأسلحة، لكن شيئا لم يتغير".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشار نتنياهو إلى أن "الخلاف بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية سيتم حله في المستقبل القريب". وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "ملتزمون ببناء المستوطنات وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم".

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