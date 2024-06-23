بلدية كرمئيل الإسرائيلية: انفجارات الجليل الأسفل بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية

جدة - نرمين السيد - هجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل

قالت بلدية كرمئيل الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الانفجارات في الجليل الأسفل ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية. كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية، خشية تسلل طائرات مسيرة. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، حيث أعلن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنهم أطلقوا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية.

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