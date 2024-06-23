إعلام إسرائيلي: وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في صفد

جدة - نرمين السيد - انفجار مسيرة في إصبع الجليل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، إن هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى شمال، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقبل قليل، ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية أن حزب الله اللبناني حاول ضرب القبة الحديدية ومنشأة أمنية أخرى في منطقة كرمئيل. كما أعلنت بلدية كرمئيل الإسرائيلية أن الانفجارات في الجليل الأسفل ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية. كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية، خشية تسلل طائرات مسيرة. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، وسط توقعات بالذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة العواقب بين الجانبين.

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