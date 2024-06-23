جدة - نرمين السيد - يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

يتجه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى واشنطن، اليوم الأحد، لمناقشة المرحلة الثالثة من الحرب على غزة ومسألة الهجوم على لبنان، حيث وصف اجتماعاته المقرر انعقادها في واشنطن بأنها ذات أهمية حاسمة في هذا الوقت.





ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام الاحتلال، سيناقش جالانت في أمريكا الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، لافتة إلى أن دولة الاحتلال مستعدة لاتخاذ إجراء قد يكون مطلوبا في لبنان.

وتأتي زيارة جالانت إلى واشنطن في ظل اختلاف في وجهات النظر بين نتنياهو وبايدن حول الحرب على غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهداف زيارة جالانت لواشنطن.. هل تبدأ ثالث مراحل الحرب؟ (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.