طيران الاحتلال يطلق النار بكثافة وسط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الفلسطيني، بأن طيران الاحتلال المروحي أطلق النار بكثافة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الفلسطيني، سقط عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الصناعة غرب غزة. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 37 ألفا و551 شهيدًا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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