حزب الله ينفذ هجوما جويا على مقر قيادة إسرائيلي شرق صفد

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف أماكن تمركز ضباط وجنود مقر القيادة الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه حقق إصابة مباشرة وأوقعهم بين قتيل وجريح، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال حزب الله، إنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي تابع للفرقة 91 في إيليت هشاحر شمال شرق صفد. وقبل قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى شمال. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، وسط توقعات بالذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة العواقب بين الجانبين.

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