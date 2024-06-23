جدة - نرمين السيد - تشييع أحد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37598 شهيدا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 47 شهيدا و121 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. وكانت الوزارة الفلسطينية، قد أكدت إن "98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياها صالحة للشرب". وأضافت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها تحاول إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

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