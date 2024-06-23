أبرز تصريحات نتنياهو بشأن تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية (إنفوجراف)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقد شهدنا تراجعا كبيرا في إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية منذ 4 أشهر، وطلبنا من الإدارة الأمريكية على مدار أسابيع وفي الغرف المغلقة تزويدنا بالأسلحة لكن شيئا لم يتغير.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشار نتنياهو إلى أن "الخلاف بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية سيتم حله في المستقبل القريب".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "ملتزمون ببناء المستوطنات وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم".

وكان مقررون أمميون، قد أكدوا أن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف المقررون الأمميون، أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.

ودعا مقررون بالأمم المتحدة، إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.