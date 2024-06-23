- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو
وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشار نتنياهو إلى أن "الخلاف بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية سيتم حله في المستقبل القريب".
وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "ملتزمون ببناء المستوطنات وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم".
وكان مقررون أمميون، قد أكدوا أن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف المقررون الأمميون، أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
ودعا مقررون بالأمم المتحدة، إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز تصريحات نتنياهو بشأن تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.