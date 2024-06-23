إعلام إسرائيلي: نشوب حرائق شمال شرق صفد عقب انفجار طائرة مسيرة

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بنشوب حـرائق في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى عقب انفجار الطائرة المسيرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقب قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى شمال.

وكان حزب الله اللبناني قد حاول ضرب القبة الحديدية ومنشأة أمنية أخرى في منطقة كرمئيل.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله اللبناني على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، وسط توقعات بالذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة العواقب بين الجانبين.