مقتل شخصين جراء هجوم أوكراني على مدينة سيفاستوبول

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بمقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجوم أوكراني على مدينة سيفاستوبول.





وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أفادت أمس، بوقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون شاملة وتشمل ملف أوكرانيا.