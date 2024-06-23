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جدة - نرمين السيد - معبر كرم أبو سالم
وأضاف عادل، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال سمحت فقط بدخول 8 شحنات من المواد البترولية بواقع 4 شاحنات غاز و3 شاحنات سولار وشاحنة واحدة بنزين، موضحا أن حتى هذه اللحظة لم نتأكد من إفراغ هذه الشاحنات في منفذ كرم أبو سالم أم لا.
وأشار إلى أن منذ يوم 26 من شهر مايو حتى الآن لم تسمح قوات الاحتلال سوى بعبور 2096 شاحنة من المساعدات الإنسانية، موضحا أنه رقم ضئيل جدا في ظل الكم الكبير من المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة بشكل يوماً.
وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة أشارت إلى أن القطاع بحاجة يومية إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة، ولكن العراقيل من قبل سلطات قوات الاحتلال الإسرائيلي تقف حائلاً أمام دخول كم كبير من المساعدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «إكسترا نيوز»: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لليوم الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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