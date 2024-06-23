العالم اليوم - تجدد المواجهات بين الجيش والدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 03:24 مساءً - ‫ أفادت مصادرنا، بتجدد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط معسكري سلاح المدرعات وسلاح الذخيرة جنوبي الخرطوم، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر من الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع هاجمت مقر سلاح المدرعات بالآليات الثقيلة، لكن الجيش تمكن من صد الهجوم وتدمير عدد من آليات الدعم السريع.

من جانبها قالت قوات الدعم، في بيان، إن الجيش استهدف محطة بحري للكهرباء مما تسبب في اشتعال النيران فيها خلال يوم أمس.

وفي تطور آخر، قالت "تنسيقية تقدم" إن القوات السودانية وافقت على عقد لقاء معها للتشاور بشأن سبل إيقاف الحرب.

يأتي ذلك بعد ما أفادت مصادر سودانية لسكاي نيوز عربية بأن الاتحاد الإفريقي شكل لجنة، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني لترتيب لقاء بين الجيش والدعم السريع.

وحسب المصادر فإن موسيفيني تلقى ضوءا أخضر من الطرفين على أن يكون اللقاء قريبا.