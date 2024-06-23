العالم اليوم - اليوم 261.. ارتفاع حصيلة القتلى بغزة إلى 37598 منذ بدء الحرب

انتم الان تتابعون خبر اليوم 261.. ارتفاع حصيلة القتلى بغزة إلى 37598 منذ بدء الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، إلى 37,598، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل إلى المستشفيات "47 شهيدا و121 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد الموافق اليوم الـ261 للحرب.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن إجمالي عدد المصابين في الحرب على غزة "بلغ 86032 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

واليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 5 وإصابة 7 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جنوبي غزة.

وأوضحت "وفا" أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت غرفة الحراسة عند البوابة الرئيسية الشرقية لمقر "الأونروا" في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.