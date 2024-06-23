روسيا: أوكرانيا هاجمت البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول بصواريخ «أتاكمز»

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، إن أوكرانيا شنت ضربة بصواريخ "أتاكمز"، المجهزة برؤوس حربية عنقودية، على البنية التحتية المدنية في منطقة سيفاستوبول، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقبل قليل، أفادت التقارير بمقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجوم أوكراني على مدينة سيفاستوبول. وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت، أمس الجمعة، عن وقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الهجوم الروسي على البنى التحتية للطاقة ألحق أضرارًا كبيرة بمنشآت شركة الكهرباء في زابوروجيا. فيما أكد الكرملين أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لكنه نوه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، على أن تكون هذه المحادثات شاملة، وتشمل ملف أوكرانيا.

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