التجارة البريطانية: تلقينا نداء استغاثة من سفينة قبالة بلدة نشطون اليمنية

جدة - نرمين السيد - الحوثيون يستهدفون سفينة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرًا عن نداء استغاثة من سفينة في جنوب شرقي بلدة نشطون اليمنية، ، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي صباح اليوم، أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة تجارية بعد استهدافها من قبل مسيرة قرب سواحل اليمن. وأشارت الهيئة البريطانية إلى أنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريًا غربي ميناء الحديدة في اليمن. فيما أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي بمسيرات، قائلة: "نفذنا عملية ضد سفينة بالبحر المتوسط متجهة إلى حيفا".

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