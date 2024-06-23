الاحتلال: رصد طائرات مسيرة قادمة من لبنان واندلاع حرائق في «إيليت هشاحر»

جدة - نرمين السيد - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنه تم "رصد عدد من الطائرات المسيرة قادمة من لبنان، بمنطقة (إيليت هشاحر) في شمال إسرائيل"، لافتة إلى اعتراض واحدة منها، واندلاع حرائق هناك، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي بنشوب حـرائق في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى عقب انفجار الطائرة المسيرة، لافتة إلى أن هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى شمال. وذكرت التقارير الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني حاول ضرب القبة الحديدية ومنشأة أمنية أخرى في منطقة كرمئيل، اليوم الأحد. وتشير عمليات التصعيد المستمر ما بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال دولة الاحتلال إلى ذهاب الطرفين نحو حرب قريبة غير محسوبة العواقب.

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