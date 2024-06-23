بينهم أطفال.. روسيا تعلن إصابة 20 مدنيا جراء هجوم كييف على سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة 20 مدنيا، بينهم أطفال جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 4 صواريخ "أتاكمز"، بينما انحرف صاروخ آخر عن مسار طيرانه وانفجر فوق المدينة. وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت الجمعة، عن وقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الهجوم الروسي على البنى التحتية للطاقة ألحق أضرارًا كبيرة بمنشآت شركة الكهرباء في زابوروجيا. فيما أكد الكرملين أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لكنه نوه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، على أن تكون هذه المحادثات شاملة، وتشمل ملف أوكرانيا.

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