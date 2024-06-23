القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو الاعتراف بها

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن دولة الاحتلال لا تريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو الاعتراف بها.





وأشارت السلامين، خلال رسالتها على الهواء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن السلطة الفلسطينية قالت إن دولة الاحتلال لا تريد أن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا تسعى للاعتراف بها على حدود 4 يونيو 1967، ولكن الأمر واضح جدا أمام الإعلام الغربي، وكذلك ما يجري في الضفة الغربية، وكذلك واضح جدا للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم ما يسعى الاحتلال لفرضه. ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كانت قد تحدثت عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال لتقليص خطوات توسعة المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك من 4 خطوات إلى خطوتين، أي أن هناك مزيد من الاستيطان، ولكن هذه الوتيرة بدأت تتقلص، وأن تكون هناك مساحة شاسعة من أراضي الفلسطينيين تقام عليها مستوطنات.

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