عاجل- ارتفاع ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول إلى 100 شخص

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

أكد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول إلى 100 شخص، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل.





وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة 20 مدنيا، بينهم أطفال جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 4 صواريخ "أتاكمز"، بينما انحرف صاروخ آخر عن مسار طيرانه وانفجر فوق المدينة. ويأتي الهجوم الأوكراني في اليوم التالي لوقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الهجوم الروسي على البنى التحتية للطاقة وألحق أضرارًا كبيرة بمنشآت شركة الكهرباء في زابوروجيا، حسبما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية.

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