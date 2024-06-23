برشقة صاروخية.. فصائل فلسطينية تقصف تمركزا لجنود الاحتلال في محور نتساريم

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال في قطاع غزة

قالت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، إنها قصفت تمركزًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على شارع الرشيد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، برشقة صاروخية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية قنص جندي إسرائيلي في مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أصابته بشكل مباشر. كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت جنود وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، في مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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