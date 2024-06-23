الهباش: الاحتلال يعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية من أجل تدمير القضية

جدة - نرمين السيد - محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية من أجل تدمير القضية الفلسطينية تماما".





وأضاف الهباش في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نبذل كل الجهود الممكنة لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء في أرضه وصامد أمام العدوان الإسرائيلي. وكان الهباش قد أكد في وقت سابق، أن القاعدة الأساسية التي تنطلق منها القيادة السياسية الفلسطينية، هي وجوب وقف العدوان العسكري على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية. وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القاعدة الأساسية الثانية، أنه بدون حل سياسي سنعود مرة أخرى إلى جولات أشد خطورة، لافتًا إلى أنه ربما تنتهي هذه الجولة من الصراع، ولكن بدون حل سياسي سنعود لعنف أكثر فتكًا من العدوان الإسرائيلي.

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