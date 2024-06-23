نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعزيز الاهتمام الدائم بالجاليةالمصرية بالخارج.. السفير محمد أبوالخير يلتقي بأعضاء المجلس المصري بالمملكة المتحدة بمقر إقامته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار المنتدى التشاوري الربع سنوي، الذي ينظمه سعادة السفير محمد أبوالخير قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة التقى سعادته بأعضاء المجلس المصري بالمملكة المتحدة والذي يضم جميع الاتحادات والجمعيات والروابط والجاليات والروابط المصري العاملة بالمملكة المتحدة على مائدة عشاء بمقر إقامته.

وحضر المنسق العام للمجلس السيد/ عبدالله هلال ورئيس رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة

والدكتور/ ضياء الدين كامل رئيس جمعية الأطباء المصريين والدكتور / هاني شعيب رئيس الملتقي الثقافي المصري والأستاذ/ مصطفي رجب مدير بيت العائلة المصري ببريطانيا والأستاذ/ مجدي عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة

وبحضور سعادة القنصل محمد رأفت والمستشار خالد أنس من القنصلية وأعضاء من السفارة الموقرة.

واستهل سعادته القاء بالترحيب بالسادة الحضور وعبر عن سعادته بهذا التواصل ومؤكدا على أهمية تلك اللقاءات والتي تتم في إطارالتنسيق المستمر بين القنصلية المصرية والمجلس المصري مدار العام.

وأكد على حرص الدولة على رعاية شؤون أبنائها المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم الغالي مصر.

وقدم المنسق العام للمجلس السيد عبدالله هلال إبراهيم الشكر والتقدير لسعادة القنصل على اهتمامه الدائم بلقاء أعضاءالمجلس وقدم لسعادته ما تم مناقشته في اجتماع المجلس الأخيرة ومطالبة السادة أعضاء المجلس بأن يكون هنآك لقاء دائم مع السادة المسؤولين المصريين الذين يقومون بزيارة بريطانيا من قبل الوزارات الخدمية لمعرفة ماهو جديد بتلك الوزارات في إطار الجمهورية الجديدة وطرح الاستفسارات التى تهم الجالية المصرية في بريطانيا.

كما قام المجلس بتكرم سعادة القنصل محمد رافت بتقدم درع له بأسم المجلس بمناسبة انتهاء فترة ايفاده عمله بلندن وخدمته المتميزة والمبذولةخلال تلك الفترة مع الدعاء له بالتوفيق والسداد في منصبه الجديدة بمقام الوزارة بمصر.

وقد تفضل السيد/ مصطفي رجب عضو المجلس ومدير بيت العائلة المصرية بتقدم عرض شامل في كثير من الموضوعات التى تهم المواطنين المصريين في ديار الغربه وكيفيه التعاون فيما بيننا من اجل مصلحة العمل الجماعي المشترك البناء بين أبناء الجاليات المصرية فى الخارج

كما تم مناقشة سعادته على أهمية تقوية العلاقات مع الشباب المصريين واستمرار فتح الحوار المباشر ودائم معهم وقد رحب سعادة القنصل على الإقتراح وتم تحدد موعد سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

وقدم الدكتور / ضياء الدين كامل رئيس جمعية الأطباء المصريين شرح مبسط عن الدور الذي تقوم به الجمعية مع الجهات المختصة بمصر وخدمة ورعاية الأطباء المصريين الجديد ببريطانيا وما يخدم بلدنا العزيز في هذا الشأن.

كما تفضل سعادة د هاني شعيب رئيس الملتقي الثقافي المصري بشرح مبسط عن الدور الهام الذي يقوم به الملتقي الثقافي المصري وأكد سعادته على أهمية تقوية عزيمه الشخصية المصرية للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية إلقاء اعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسعادة القنصل محمد أبو الخير على فرصة اللقاء واهتمامه بالتواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم بالمملكة المتحدة.