مباحثات مصرية - أوزبكية للتعاون المشترك فى شتى القطاعات

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أحمد جودة - القاهرة - نظم مجلس الاعمال المصرى للتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة باوزبكستان والسفارة الأوزبكية بعثة تجارية إلى اوزبكستان من 3-6 يونيو 2024

كشف المهندس معتز رسلان رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والأعمال المصرى للتعاون الدولى، عن مباحثات مصرية - أوزبكية للتعاون المشترك فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، والصحة والتعليم العالى، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين وكذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لأوزبكستان.

وقال رسلان، أن مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، قام بتنظيم بعثة تجارية إلى أوزبكستان، بمشاركة عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ ورجال مثل المهندس عبد السلام الجبلي والدكتور هاني نعمة الله ولفيف من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمثلون كبرى الشركات المصرية العاملة فى مختلف القطاعات، ومنها مجموعة رسلان،الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، شركة كوكسوين،شركة لوجيستيكا، مجموعة انفستيا، الشركة المصرية للكابلات، تريدكوا الصياد، الشرق الاوسط للاستشارات، مجموعة عيادات طاووس للتجميل وشركة بوليمير للصناعات، بهدف الترويج لفرص الاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أن تنظيم البعثة التجارية، يأتى فى إطار النشاط الذى تشهده العلاقات المصرية الأوزبكية فى الفترة الماضية، ورغبة قادة البلدين فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث قام رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف بزيارة مصر العام الماضى، وقبلها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طشقند فى سبتمبر 2018، بخلاف الزيارات العديدة الأخرى لمسئولين من البلدين بتهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.

كما أوضح رئيس المجلس أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 50 مليون دولار عام 2022، موضحا أن هذا الرقم متواضع للغاية ولا يرقى لامكانيات البلدين ويمكن مضاعفته عدة مرات خلال الفترة القادمة، خاصة وأننا لمسنا خلال الزيارة اهتمام كبير من كافة المسئولين ومنظمات الأعمال بفرص الاستثمار فى السوق المصرى بفضل موقعه الجغرافى المتميز وحجم السوق الاستهلاكى الكبير.

وأشار إلى أن الزيارة كشفت خلال اللقاءات مع المسئولين ومنظمات الأعمال، عن فرص هائلة للتعاون المشترك بين البلدين، فى مجالات الصحة والسياحة، وكذلك التعليم العالى من خلال التبادل الطلابى، بالاضافة إلى فرص فى التعاون الزراعى من خلال استيراد الحبوب من أوزبكستان، وكذلك التعاون فى صناعة الجلود والتعدين وخاصة الذهب.

وأضح رئيس مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، أن المجلس كان قد تلقى دعوة من السفير الاوزبكي بالقاهره منصوربك كليشيف لتنظيم بعثة تجارية إلى دولة اوزبكستان، فى إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رئيس غرفة التجارة والصناعة باوزبكستان ونائب رئيس الجمهورية والسفير الاوزبكي، للاتفاق على جدول الأعمال وأجندة الزيارة، موضحا أنه تم تيسير كافة الاجراءات خلال الزيارة التى استمرت على مدى 7 أيام، بالترتيب مع السفير الأوزبكى وغرفة الصناعة والتجارة فى أوزبكستان وسفيرة مصر فى اوزبكستان، حيث تم عقد سلسلة من الفعاليات واللقاءات الهامة مع كبار المسئولين ومنظمات الأعمال.

أضاف أن الزيارة تضمنت عقد منتدى رجال الاعمال الاوزبكي المصري الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة، بمشاركة السفيرة أميرة فهمى، وناقش المنتدى فرص تعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما شمل المنتدى العديد من اللقاءات الثنائية بين الاطراف المصرية والاوزبكية ذات الاهتمام المشترك.

وقال أنه دعا رجال الأعمال باوزبكستان للاستثمار فى مصر، والاستفادة من المشروعات الضخمة التى تنفذها الحكومة المصرية بمختلف القطاعات والمناطق، كما وجه الدعوة لهم لزيارة مصر للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار وزيارة المناطق الواعدة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ولفت رسلان إلى أن فعاليات البعثة شملت لقاءات مع غرفة التجارة والصناعة ووزارات التعليم العالي والسياحة والصحة والزراعة والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والاستثمار وهيئة البحوث الزراعية والبنك الاهلي الاوزبكستاني ومجلس النواب ورئاسة الوزراء وحكومة سمرقند وتم خلالها تقديم عرض عن فرص الاستثمار وأهم الاجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الأستثمار، وفى المقابل تم إطلاع الوفد المصرى على أهم المزايا التى تقدمها أوزبكستان للمستثمرين، وكذلك أهم المجالات التى يمكن التعاون فيها بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم زيارة سياحية لأعضاء البعثة للتعرف على معالم مدينة سمرقند التاريخية والمساجد الاثرية، موضحا أن مثل هذه الزيارات تفتح الطريق أمام ابرام الصفقات والاستثمار المشترك، وتعزيز العلاقات التجارية، حيث حرصنا خلال الزيارة على الترويج لفرص الاستثمار والمنتجات المصرية.