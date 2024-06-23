نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعترض طائرة مسيرة لحزب الله كانت تقترب من مقر شركة "رافائيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترضت الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة يتواجد فيها معامل تابعة لشركة إسرائيلية للصناعات العسكرية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة معهد ليشم التابع لشركة رافائيل في منطقة مشغاف شمال إسرائيل".

وكان صحيفة يديعوت أحرنوت والقناة 14 الإسرائيليتين قالتا في وقت سابق إن صافرات الإنذار دوت قبل قليل في مناطق يتواجد بها معمل تابع لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية.

وأشارت القناة 14 إلى أن صافرات الإنذار دوت وسط الجليل بسبب صواريخ اعتراضية خرجت باتجاه هدف جوي عبر من جنوب لبنان.

وأضافت القناة 14 أن الجيش الإسرائيلي تحقق مما إذا كان الهدف قد تم اعتراضه بنجاح أم أنه كان تشخيصا زائفا.

يشار إلى أن شركة رافائيل للصناعات العسكرية هي قسم سابق من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.

وتقوم مؤسسة رافائيل بإنتاج وتطوير تقنيات قتالية للجيش الإسرائيلي كما تقوم بالتصدير للخارج، جميع المشاريع الحالية سرية.