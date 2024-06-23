نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة.. وفاة 4 أطفال جراء سوء التغذية وإصابة 60 نازحا بالتسمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الجانب غير العسكري للحرب على غزة، ولكن في تأثير مباشر لها، تزداد الأوضاع سوءا في قطاع غزة، وخصوصا فيما يتعلق بالأطفال.

فقد كشف مدير مستشفى كمال عدوان عن ارتفاع وفيات الأطفال جراء سوء التغذية في غزة إلى 4 في أسبوع واحد.

وأشار إلى أن المستشفى شخّص خلال الأسبوعين الأخيرين إصابة أكثر من 250 طفلًا بعلامات سوء التغذية.

وحذر مدير المستشفى من أن القطاع يواجه كارثة صحية حقيقية بدأت بالأطفال.

تسمم عشرات النازحين

من ناحية ثانية، قال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في غزة إنه ينتظر إعلان وزارة الصحة لتبيان أسباب حالات التسمم التي تم رصدها بين النازحين داخل إحدى مدارس الإيواء (مدرسة الشيماء) في بيت لاهيا شمالي القطاع.

واتهم المكتب إسرائيل بالمسؤولية عن حالات التسمم بسبب إغلاق معبر رفح وتقييد دخول المساعدات والسلع الغذائية لمناطق شمالي القطاع.