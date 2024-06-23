نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 19 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على مناطق في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اليوم 261 للحرب على غزة، قتل 19 فلسطينيا، بينهم أطفال، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد.

وأفاد مراسلنا بأن 8 فلسطينيين قتلوا جراء غارة قطاع غزةاستهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضاف أن 3 آخرين قتلوا بغارة استهدف بناية سكنية وسط المدينة، فيما أعلن عن مقتل طفلين بغارة ثالثة على منزل في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وشهد حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة، قصفا عنيفا أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

هذا وقتل فلسطيني في غارة استهدفت مجموعة مواطنين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي رفح، أغارت الطائرات على منزل في حي الجنينة شرقا، بينما قام الجيش الإسرائيلي بنسف مبان سكنية قرب مدارس الأونروا في حي البرازيل جنوب المدينة.

انتشال جثامين وقتلى

وكان قطاع غزة شهد منذ فجر اليوم الأحد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية شملت غارات جوية وقصف مدفعي طالت مناطق في وسط مدينة غزة والمحافظة الوسطى وصولًا إلى رفح في جنوبي القطاع.

فمع الساعات الأولى لصباح الأحد، انتشلت طواقم الدفاع المدني 3 جثامين لضحايا سقطوا اثر غارة جوية استهدفت منزلًا مأهولًا قرب مفترق ضبيط وسط مدينة غزة، بينما قصف منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر عن مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة آخرين، حسب ما ذكر مراسلنا.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية معاودة توغلاتها في أحياء عدة كحي البرازيل والشابورة وسط المدينة وشرقها.

وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات نسف لمربعات سكنية بالتزامن مع عمليات القصف الجوي والمدفعي لمناطق تل السلطان والحي السعودي غرب رفح وسط اشتباكات متواصلة مع مسلحين فلسطينيين.