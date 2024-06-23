العالم اليوم - أريد القطرية تتعاون مع إنفيديا لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 04:25 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات القطرية "أريدُ" لرويترز إن شركة "إنفيديا" وقعت اتفاقا لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز بيانات مملوكة لأريد في خمس دول بالشرق الأوسط.

ويمثل الاتفاق أول انطلاقة واسعة النطاق لشركة "إنفيديا" في منطقة قيدت واشنطن تصدير الرقائق الأميركية المتطورة إليها لمنع الشركات الصينية من استخدام دول في الشرق الأوسط كمدخل خلفي للوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت "أريد" في بيان إنها ستكون بذلك أول شركة في المنطقة قادرة على منح عملاء مراكز البيانات التابعة لها في قطر والجزائر وتونس وعمان والكويت وجزر المالديف إمكانية الوصول المباشر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا".

وكانت شركة أريدُ" قد أعلنت في مايو الماضي عن شراكة بلاتينية مع شركة Data Direct Networks، إحدى أكبر شركات تخزين البيانات الخاصة في العالم، والمزود الرائد للتكنولوجيا الذكية وحلول البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، بهدف استخدام أحدث التقنيات لتحسين خدماتها.

وشركة DDN Storage رائدة في مجالات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، وتقدم حلولاً مصممة خصيصاً لأعباء العمل الافتراضية، وتطبيقات المراقبة واسعة النطاق والخدمات السحابية.