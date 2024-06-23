المنافسة تحتدم بين أمريكا والصين.. «إكسترا نيوز» تستعرض الكواليس

كشف تقرير لقناة "إكسترا نيوز" عن كواليس الصراع بين أمريكا والصين، وذلك تحت عنوان: "المنافسة تحتدم بين الولايات المتحدة والصين".





وقال الإعلامي عمرو شهاب، خلال استعراض التقرير، إنه "يومًا تلو الآخر، تزداد حدة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم لتشمل شتى المجالات على رأسها قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد، والذي يترجم إلى صور مختلفة".

وأضاف: "أحدث صور المنافسة بين البلدين هي الخطط التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من استثمارات الأفراد والشركات الأمريكية داخل الصين، مع التركيز على كبح قدرة بكين على تحقيق تقدم في قطاع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي".

وتابع: "وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن القواعد الجديدة التي تقترحها ستقيد الاستثمارات الخارجية في تقنيات الجيل المقبل من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو الأمن السيبراني والتي اعتبرتها تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وهي قيود تعد جزءا من استراتيجية بايدن لإبطاء سباق بكين لتطوير التكنولوجيات الحساسة".