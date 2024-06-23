أونروا: الاحتلال الإسرائيلي قتل 500 نازح داخل مقارنا ودمر 189 من منشآتنا

قال المتحدث باسم وكالة "أونروا" في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية لمقر وكالة أونروا جنوب غرب المدينة.





وكشف المتحدث باسم أونروا في غزة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن أن "189 من منشآتنا تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، و193 من موظفينا قتلوا وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".

وأكد متحدث الأونروا في غزة أن هناك "500 نازح قتلهم الاحتلال في قصف استهدف مقارنا ومراكز ترفع أعلام الأمم المتحدة".