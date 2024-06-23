إعلام إسرائيلي: أحد قادة الاحتجاجات يدعو إلى إضراب عام حتى حل الكنيست

جدة - نرمين السيد - الكنيست الإسرائيلي

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن أحد قادة الاحتجاجات دعا إلى إضراب عام اعتبارا من 7 يوليو حتى حل الكنيست، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي سياق متصل، أوضح المركز الفلسطيني للدراسات، أن هناك نحو 39 أسبوع مروا على مظاهرات مستدامة بشوارع دولة الاحتلال، نتيجة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ضرب للبنى التحتية وقتل للجنود بسبب الحرب، مشيرا أن هذه المظاهرات هي التي ستساعد في إسقاط نتنياهو. وأوكد أن هناك صراع إسرائيلي داخلي على المستوى السياسي والأمني، يأتي في إطار الصراع على من يتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، ونتنياهو وحكومته يرهبوا أن يتحمل المستوى العسكري هذه المسؤولية، ولكن جميع العسكريين خرجوا بمؤتمر صحفي أنهم يتحملون المسؤولية وجاهزين للتحقيقات، أما عن نتنياهو فهو الذي يهرب من مسؤوليته كرئيس وزراء ويتجه نحو الإبادة الجماعية رغبة في إطالة أمد الحرب.

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