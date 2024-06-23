نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: إسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في القرم، مستخدمة صواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمز"، كما أعلنت عن إسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، بواسطة صواريخ من طراز "أتاكمز".

وأضاف البيان أنه "خلال صد الهجوم الأوكراني، تم إسقاط 4 صواريخ "أتاكمز"، كما انحرف صاروخ آخر وانفجر في الجو".

وأشار البيان إلى أنه "أصيب أكثر من 20 مدنيًا، بينهم أطفال، جراء سقوط شظايا الصواريخ على بعض المناطق"، حسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات الأوكرانية على المدينة، ارتفع إلى 3، وأصيب ما يقرب من 100 شخص.

وكتب رازفوزاييف عبر قناته على "تلغرام": "ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص، لقد فقدنا طفلين وشخصًا بالغًا".

وتابع: "شن نظام كييف الإجرامي، الذي تخلى عن إيمانه، هجومًا بالصواريخ الباليستية على سيفاستوبول، بالذخائر العنقودية في وضح النهار، وقد ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 100 شخص".

إسقاط 33 صاروخا و75 مسيرة أوكرانية

واليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن القوات الروسية أسقطت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخًا من طرز هيمارس وفامبير وأولخا"، وذلك بالإضافة إلى صواريخ أتاكمز الأربعة المذكورة أعلاه.