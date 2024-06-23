نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن تضرر سفينة تجارية وإجلاء طاقمها قبالة السواحل اليمنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن سفينة تجارية بحرية تبحر قرب سواحل اليمن تعرضت لفيضانات داخل جسمها وكان من غير الممكن احتواءها.

وأشارت الهيئة في حسابها على منصة "إكس" موقعها الإلكتروني إلى إجلاء طاقم السفينة وقائدها وتم إنقاذهم بواسطة سفينة مساعدة.

ولفتت الهيئة إلى أن أنه جرى إبلاغ السلطات المختصة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الهيئة في بيان: "تلقينا تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 ميلا بحريا (نحو 120 كيلومترا) غرب الحديدة باليمن"، مشيرة إلى أنه جرى تصنيف الحادث على أنه "هجوم".

وأضافت: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم وباشرت السلطات التحقق من الأمر.. وننصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".