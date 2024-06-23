نتنياهو: نناشد أصدقاءنا الأميركيين تسريع إرسال شحنات الأسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 05:33 مساءً - وسط توترات متصاعدة بين الحليفين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته "منذ نحو أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحد ذاته لم يتغير. وفي ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".

وناشد نتنياهو خلال حديثه، الإدارة الأميركية بسرعة إرسال شحنات الأسلحة، قائلاً "نناشد أصدقاءنا الأميركيين تسريع إرسال شحنات الأسلحة"، لافتاً إلى أنه يعارض إنهاء الحرب دون القضاء على حماس.

وأثار نتنياهو حفيظة واشنطن، الأسبوع الماضي، بعدما خرج بمقطع فيديو اتهمها فيه "بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

"حرب وجودية"

وكان نتنياهو قد صرح، الخميس، بأن بلاده تحتاج إلى الأسلحة الأميركية في "حرب من أجل وجودها"، وذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.

وقال نتنياهو في بيان: "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وعبر البيت الأبيض عن خيبة أمله الشديدة من الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة، وسط توترات بين الحليفين تجاه حرب إسرائيل في قطاع غزة.