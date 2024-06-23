العالم اليوم - أسواق المنطقة تتباين وبورصة قطر ترتفع للجلسة 14 على التوالي

انتم الان تتابعون خبر أسواق المنطقة تتباين وبورصة قطر ترتفع للجلسة 14 على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 06:28 مساءً - قفزت الأسهم السعودية والمصرية، الأحد، مدعومة بمكاسب واسعة النطاق مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا، في حين أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي مجددا بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر في الجلسة السابقة لعطلة العيد، ليغلق مرتفعا اثنين بالمئة في ظل تحقيق معظم الأسهم عليه مكاسب.

وقفز سهم أكوا باور 10 بالمئة في حين ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.6 بالمئة.

كما صعد سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.4 بالمئة.

ومن بين الرابحين الآخرين سهم شركة راسان لتكنولوجيا المعلومات الذي قفز 10.6 بالمئة ليصل إلى 53.20 ريال في أول يوم تداول له بعد طرحه لأول مرة في السوق في 13 يونيو.

وحقق سهم الشركة مكاسب 43.8 بالمئة مقارنة بسعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 37 ريالا.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة عشرة، وهي أطول فترة صعود منذ نحو عام.

وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 بالمئة وسهم صناعات قطر 0.2 بالمئة وسهم قطر للوقود 0.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة، والبحريني 0.1 بالمئة، والعماني0.5 بالمئة على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق مرتفعا 2.4 بالمئة، في ظل المكاسب التي حققتها جميع الأسهم المدرجة على المؤشر تقريبا.

وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس 6.3 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات سبعة بالمئة.